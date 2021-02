Limoges retrouve la victoire, l'ASVEL très facile face à Bourg

ESPOIRS

Crédit photo : Yannick Coppin

Seulement quatre matches de la 7e journée Espoirs ont eu lieu ce week-end. La poule A est plus ouverte que jamais puisque Orléans (4 victoires et 1 défaite), nouveau dauphin de Cholet, est venu à bout du BCM Gravelines-Dunkerque (3 victoires et 3 défaites). L'OLB était devant à la fin de chaque période, grâce à une grosse adresse à 3-points (12/25) compensant le faible 7/18 aux lancers francs. Quelques heures avec leur entrée en Jeep ELITE, Jean-Fabrice Dossou (16 points à 7/14 aux tirs, 14 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues pour 21 d'évaluation en 27 minutes) et Neftali Difuidi (22 points à 7/15, 5 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions pour 26 d'évaluation en 34 minutes) se sont mis en valeur, ce dernier ayant marqué le 3-points pour sceller la victoire de son équipe.

Revivez le panier à 3 pts de @nefta35021691 qui donne la victoire aux espoirs face au BCM!



Neftali Difuidi : 22 pts, 5 rebds, 6 passes, 26 d'éval

Jean-Fabrice Dossou : 16 pts, 14 rebds, 21 d'éval



Prochain RDV Samedi 13 Février à 16h30 sur le parquet @MSB_Officiel pic.twitter.com/3T9G7jW2Ez — OrléansLoiretBasket (@OLB45) February 8, 2021

Battu à Orléans la semaine passée, Limoges (4 victoires et 2 défaites) a retrouvé le succès sur le parquet de Le Portel. Le CSP a viré avec 20 points d'avance à la mi-temps (32-52) et a ensuite déroulé.

Enfin, Nanterre (2 victoires et 4 défaites) est revenu à hauteur du Mans au classement avec un large succès dans la Sarthe (+20) après avoir dominé tout le long grâce à une défense en place (35,2% de réussite aux tirs et 22 balles perdues pour le MSB).

Poule A

Le Mans vs Nanterre : 48-68

: 48-68 Le Portel vs Limoges : 78-91

: 78-91 Orléans vs Gravelines-Dunkerque : 81-76

Elan Béarnais vs Cholet : reporté

Dans la poule B, l'ASVEL continue son retour au premier plan. L'équipe d'Anthony Broussard n'a fait qu'une bouchée de son voisin burgien (+41). Kymany Houinsou a régalé ses partenaires avec 12 passes décisives (contre 5 tirs tentés) en 26 minutes.

Enfin, les Metropolitans 92 ont équilibré leur bilan (3 victoires et 3 défaites) en prenant le dessus sur Roanne. Kezza Giffa, le fils de Sacha, confirme sa montée en puissance (26 points à 9/15, 5 rebonds, 5 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 35 minutes).

Poule B