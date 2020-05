Lorenzo Thirouard-Samson (Boulogne-Levallois) va rejoindre Lille

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir rejoint les Metropolitans 92 à sa sortie du Pôle France en 2019, Lorenzo Thirouard-Samson (1,97 m, 19 ans) va quitter l'Île-de-France. L'arrière breton va engager en Pro B avec le Lille Métropole Basket (LMB) pour une saison selon nos informations.

Avec Boulogne-Levallois, le jeune poste 2/3 tricolore s'est montré intéressant pour sa première saison en Espoirs (17 points à 41,2% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour 13,3 d'évaluation). Confirmant le potentiel placé en lui, ce joueur polyvalent n'a toutefois pas eu sa chance en Jeep ÉLITE (2 minutes de moyenne en 6 rencontres) après une saison aboutie avec le Pôle France (9 points à 36% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 1,8 passe décisive pour 7,7 d'évaluation en 25 minutes de jeu).

Membre régulier des équipes de France jeunes, le Rennais a notamment décroché la médaille d'or à l'EuroBasket U16 2017 et une breloque argentée à la Coupe du Monde U17 2017. Mais il n'a pas réussi à emmener les Bleuets une trosième fois de suite sur le podium à l'EuroBasket U18 2019 malgré une campagne intéressante (5,1 points à 32,6% de réussite, 2,9 rebonds et 2,1 passes décisives pour 7,7 d'évaluation en 18 minutes) où il a été plus responsabilisé.

Il sera intéressant de suivre son évolution dans le Nord sous la houlette de Jean-Marc Dupraz.