Malgré la défaite en finale du Trophée du Futur, les Espoirs de Cholet Basket ont beaucoup appris

ESPOIRS

Crédit photo : Théo Quintard

"Dans leur carrière, ce sera important d’avoir vécu cette finale. Leur saison est hyper positive, chaque expérience fait avancer." Malgré des espoirs de triplé douchés par l’ASVEL, l'entraîneur choletais Régis Boissié se voulait positif compte tenu du parcours réalisé, avec une place de leader de la poule A et de finaliste du Trophée du Futur. "C’est dur pour eux. Ils ont énormément donné cette année. Mais je leur ai dit qu’ils pouvaient être fiers de ce qu’ils ont fait. Ils ont représenté hautement les couleurs de CB. Ils doivent en être conscients. On ne doit pas banaliser le fait de terminer 1er de la poule A et d’atteindre une finale de Trophée du Futur, même quand on est à Cholet."

LIRE AUSSI. Qui est Léopold Delaunay, le grand absent du cinq majeur de la saison ?

Une finale de Trophée du Futur avec six joueurs U18

Solides en première mi-temps (40-27, 20'), les Maugeois peuvent toutefois nourrir des regrets au vue du scénario de la rencontre. Ce que corrobore le meneur Nathan De Sousa. "Un petit goût d’inachevé car ça fait longtemps qu’on travaille avec Régis (Boissié), François (Fiévet) et Antoine (Chevrier)... C’est grâce à eux que je suis à ce niveau."

LIRE AUSSI. Remplacé par Pierre Parker, Anthony Brossart finit fort à la tête des Espoirs de l'ASVEL

À la différence de l'ASVEL qui compte les meilleurs prospects français et l'international britannique Matthew Marsh, la formation du Maine-et-Loire continue de s'appuyer sur le savoir faire régional avec Léopold Delaunay (Jallais) et Mathéo Leray (Saint Laurent-de-la-Plaine). Et également sur les Outre-Mer d'où sont sortis des Rodrigue Beaubois et des Mikaël Gelabale, avec Kévin Marsillon-Noléo (Martinique) et Rodney Rolle (Guadeloupe). "Sur les douze garçons présents, 6 sont encore des U18, rappelle le technicien choletais. C’est un bon socle pour les années à venir. C’est une saison hyper positive. On partait avec un groupe reconstitué et plus jeune. On était loin d’imaginer qu’on pouvait faire partie des deux meilleures équipes du championnat."

Têtes basses, les Espoirs choletais regardent l'ASVEL soulever le Trophée du Futur (photo : Théo Quintard)

"Déçus mais fiers de ce qu'on a fait au Trophée du Futur"

La saison prochaine marquera également un nouveau départ pour l'Académie Gautier CB puisque Léopold Delaunay et Nathan De Sousa devraient être prêtés en Pro B alors que Junior Tshunza arrive en fin d'éligibilité dans le championnat U21. "On est déçu mais on n'a pas de regret, explique le capitaine de CB. On peut être fiers de ce qu’on a fait au Trophée du Futur parce que c’est énorme. Mais ce (samedi) après-midi, ça nous est tombé dessus..." Alors Kévin Marsillon Noléo et Mathéo Leray, qui devraient gagner encore en responsabilité à la rentrée, auront à cœur de faire au moins aussi bien. "C’est une expérience à prendre et on en a bien profité. Ce sera à nous de montrer ce qu'on vaut et de travailler dur", conclut Mathéo Leray. À Cholet Basket, il n'y a peut-être pas les meilleurs talents mais il y a un savoir fait rare...

À Antibes,

L'émotion de Régis Boissié au coup de sifflet final (photo : Théo Quintard)