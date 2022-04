Malgré les 40 points de Corentin Falcoz, Bourg a perdu à Gravelines

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La 28e journée du championnat Espoirs, jouée ce mardi, a donné lieu à de gros écarts. Les leaders, l'ASVEL, Cholet Limoges, n'ont pas fait dans la dentelle face à Roanne, Orléans et Le Mans. Plus loin au classement, deux joueurs ont cartonné... mais ont perdu. Corentin Falcoz a cumulé 40 points à 16/22 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 46 d'évaluation en 40 minutes à Gravelines mais la JL Bourg s'est inclinée 93 à 81. Il s'agit de la deuxième plus grosse performance de la saison, après les 41 points d'Illan Piétrus. Pour Paris, c'est Loïs Gendrey, en mal de temps de jeu chez les pros, qui a claqué 34 points à 11/20 contre Fos Provence, mais là aussi en vain (défaite 69-86 à domicile).

Nouveau record pour Corentin Falcoz avec 40 points à 71% aux tirs, 7 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions. Une éval à 45 Une prestation à féliciter pour @corentin_falcoz malgré la défaite. — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 12, 2022

Les résultats de la 28e journée du championnat Espoirs :