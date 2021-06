Marc Berjoan succède à Maxime Boire et reprend les Espoirs de Roanne

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Marc Berjoan prend la suite de Maxime Boire à la tête des Espoirs de Roanne. Maxime Boire a souhaité prendre une pause dans le coaching indique Le Progrès. Les U21 Choraliens ont terminé dernier du groupe B avec 3 victoires et 13 défaites.

Marc Berjoan est passé par de nombreux clubs avant d'arriver à la tête des Espoirs de Roanne. Originaire de l'Ain, il a été coach à la JL Bourg de 1998 à 2011, occupant notammant le poste d'assistant de Didier Dobbels mais aussi diverses missions au sein du centre de formation de la JL avec les minimes, cadets et cadettes. Il a ensuite été coach de Montbrison (de 2011 à 2014) en NM1 et NM2 avant d'intervenir sur le Pôle du Lyonnais et de passer la saison 2014-2015 à l'ASVEL pour entrainer les U15 Elite. Ensuite, il a été l'assistant coach de Julien Espinosa à Antibes en Pro A. Son dernier club a été LyonSO en Nationale 2 où il vient d'être remplacé par Moat Rhennam. A 43 ans, il reste dans la région mais change de club.