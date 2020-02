Mbaye Ndiaye MVP d'un Camp LNB nouvelle formule

ESPOIRS

Crédit photo : GPJ

La Ligue Nationale de Basket (LNB) avait décidé de replacer le Camp LNB à une date plus adaptée par rapport aux timings du marché des transferts. C'est ainsi que le lendemain (lundi 17 février) et le surlendemain (mardi 18 février) des finales de la Leaders Cup a eu lieu la sixième édition de ce camp.

Sous la direction d'un Julien Espinosa très impliqué et force de proposition, les coachs (Mickaël Hay, Fabien Romeyer, Alexandre Ménard et Guillaume Vizade) et les parains (Edouard Choquet, Charle-Henri Bronchard et Gaëtan Clerc) ont conduit 32 joueurs en fin de cursus Espoirs (U21 et U20) n'évoluant pas ou très peu en équipe professionnelle à s'affronter à l'INSEP. Un nombre plus limité que sur les dernières éditions (40) qui a permis d'hausser le niveau de jeu général.

La grande réussite de ce camp a été la présence de nombreux coachs et directeurs sportifs de Jeep ELITE, Pro B, Nationale 1 et Nationale 2. L'organisation avait en effet couplé cet événement avec diverses interventions (du coach en développement personnel Nicolas Raimbault notamment) et recyclages afin que les staffs professionnels soient présents en nombre et puissent observer (voire même échanger) avec de futurs joueurs professionnels. On a ainsi par exemple pu voir Claude Bergeaud (Boulazac), Frédéric Sarre (JL Bourg), Crawford Palmer (Limoges), Ludovic Pouillart (Gries-Oberhoffen), Grégory Thiélin (La Rochelle) eh bien d'autres encore dans les travées de la salle Tony Parker.

Sur le parquet, c'est la Team Romeyer qui s'est imposée. Vainqueur en demi-finale contre la Team Hay 88 à 87 sur un panier d'un énorme Mbaye Ndiaye (31 points à 12/16 aux tirs, 5 rebonds et 5 interceptions pour 40 d'évaluation, record de l'histoire du camp), l'équipe du coach de l'ancien coach d'Aix-Maurienne a eu moins de mal en finale (96-79) face à la Team Menard. Encore auteur d'un match solide (18 points à 8/11 aux tirs, 5 interceptions), le très long et athlétique ailier de la JL Bourg Mbaye Ndiaye (photo) a été été élu MVP de cette sixième édition.