Mouhamed Thiam, joueur de Nanterre, se présente à la Draft

NBA

Crédit photo : BeBasket

Le nombre de Français inscrits à la Draft NBA 2020 s’élargit puisqu’avec la liste dévoilée ce mardi par la NBA, on constate que le nombre ne sera pas de quatre Français mais bien de cinq, en plus des joueurs automatiquement éligibles (séniors en NCAA, comme Killian Tillie, ou nés en 1998 pour les professionnels, comme Abdoulaye Ndoye).

En plus de Théo Maledon, Killian Hayes, Yves Pons et Joel Ayayi, on trouve dans la liste des candidats un autre joueur français. Il s'agit de Mouhamed Thiam (2,08 m, 18 ans). Celui-ci évolue dans l'équipe espoir de Nanterre 92 où il occupait un rôle mineur (0,8 point, 0,9 rebond, 0,3 passe décisive pour 6 minutes par match).

Il dépose sûrement sa candidature pour dans un premier temps tester les scouts NBA et ainsi se faire connaitre pour l’avenir. Une démarche souvent utilisée par les joueurs qui sont en quête de visibilité, car contrairement aux autres joueurs cités plus hauts, Mouhamed Thiam n’a pas pour l’instant l’envergure pour être drafté cet été.

A noter que parmi les 205 joueurs candidats à la Draft, 42 n'évoluent pas en NCAA. Cinq sont Français et trois évoluent en France (Maledon, Thiam et Joël Ekamba-Ey'oombe).