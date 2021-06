Neftali Difuidi et Jean-Fabrice Dossou vont passer professionnels à Orléans avant d'être prêtés en ProB

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Neftali Difuidi (1,93 m, 19 ans) et Jean-Fabrice Dossou (2,09 m, 21 ans) vont signer leur premier contrat professionnel avec l'Orléans Loiret Basket (OLB) selon La République du Centre. Dans la foulée, ils devraient être prêtés, probablement en Pro B.

Les deux jeunes joueurs de l'OLB ont réalisé une grosse saison avec l'équipe Espoirs. Difuidi et Dossou font parties du cinq majeur des meilleurs joueurs de la saison. L'arrière Neftali Difuidi tournait à 19,9 points à 47,5% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds, 3,2 passes décisives, 2,2 interceptions pour une évaluation de 19,5 en 29 minutes de jeu. L'intérieur Jean-Fabrice Dossou a lui cumulé 17,9 points à 60,7% de réussite aux tirs, 12 rebonds, 0,7 passe et 0,9 interception pour une évaluation de 22 en 29 minutes de jeu. Le duo avait emmené l'équipe au Trophée du Futur où ils ont été éliminés par Strasbourg dès le premier match. Mais cette qualification résume la belle saison Espoirs de l'OLB, qui ont terminé deuxième de la poule A derrière Cholet avec 11 victoires et 5 défaites.

Ces deux jeunes joueurs s'entraînent avec l'effectif professionnel de Germain Castano. Difuidi a même joué un total de 52 minutes en Jeep ELITE cette saison.