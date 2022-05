Noah Goudou-Sinha de Nanterre au Mans

ESPOIRS

Crédit photo : Claire Macel Nanterre 92

Après deux saisons avec les Espoirs de Nanterre 92, Noah Goudou-Sinha (1,89 m, bientôt 20 ans) a décidé de rejoindre les rangs du Mans la saison prochaine. Le Lotais tournait à 4,9 points, 2,7 rebonds et 2,4 passes décisives pour 4,6 d'évaluation avec le groupe de Michael Bur.

Un contrat stagiaire au MSB

À la recherche de plus amples responsabilités, il sera l'un des fers de lance du groupe U21 et s'entraînera également avec l'équipe professionnelle puisqu'il a signé un contrat stagiaire avec le MSB. Passé par Cahors - d'où il est originaire -, il a également arboré les couleurs de Caussade et de Grand Quercy Basket avant de rejoindre le centre de formation de Fos-sur-Mer, à l'aurore de la saison 2018-2019.