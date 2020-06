Noah Palmer va poursuivre sa formation à la JL Bourg

ESPOIRS

Après une saison à l'Elan Chalon et une autre à la SIG Strasbourg, Noah Palmer (2,00 m, 17 ans) va connaître un troisième centre de formation. Avant sa dernière saison U18, le fils de Crawford Palmer va intégrer la JL Bourg, le club où son père a débuté sa carrière en Ligue Nationale de Basket en 1996/97.

Membre de la génération 2003, le Varois pourra cumuler les matchs en U18 et en Espoirs. Il formera notamment un duo prometteur en U18 avec Elian Benitez. En 2019/20, il tournait à 6,1 points de moyenne en U18 ELITE avec la SIG et a également joué huit matchs Espoirs (pour 2,3 points et 1,1 rebond en 14 minutes).