Pierre Parker part aux États-Unis, Anthony Brossard reprend les Espoirs de l'ASVEL

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Toujours salarié à l'ASVEL cette saison mais devenu assistant de Lyon SO en NM1, Anthony Brossard sera de retour sur le banc des Espoirs de l'ASVEL, indique le cluc dans un communiqué. Il remplacera donc Pierre Parker qui parti aux États-Unis pour « raisons personnelles ». Chargé des entraînements individuels à Lyon SO, le club satellite de l'ASVEL dont l'objectif est de monter en Pro B, le technicien de 38 ans retourne donc au centre de formation rhodanien, où il était depuis 2007.

« Pierre Parker et Anthony Brossard collaborent d’ores et déjà pour le recrutement et la préparation de la saison 2022-2023, tout en ayant des objectifs ambitieux pour cette fin de saison (Final Four EuroLeague Junior, Championnat de France U21, Trophée du futur, Coupe de France U17 et Championnat de France U18). »

Toujours leaders du championnat U21 (27 victoires - 2 défaites) en attendant sa confrontation avec Cholet Basket, l'ASVEL est qualifiée pour le Final Four de l'Adidas Next Generation Tournament, et espère aussi soulever le Trophée du Futur une deuxième fois de suite.

Anthony Brossard (au centre) et son staff, après le sacre au Trophée du Futur 2021 à Antibes.

(photo : Théo Quintard)