Piétrus, Dadiet et Diawara avec la Next Generation Team de Patras

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cette saison, l'EuroLeague a décidé de réunir encore plus de prospects sur son "Next Generation Tournament", tournoi censé réunir les meilleures équipes et potentiels U18 d'Europe. Pour cela, elle a composé des sélections montées de toute pièce pour ses tournois de qualification. A l'occasion de l'édition de Patras, en Grèce, la Next Generation Team comptera trois U17 français : il s'agit du meneur de la SIG Strasbourg Illan Piétrus, et des longilignes "point-foward" de Paris, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara. A Belgrade, la Next Generation Team était coachée par Vassilis Spanoulis. Il en sera peut-être de même pour cette édition de Patras, qui démarre le vendredi 25 mars.



Pour rappel, lors de la phase finale du Next Generation Tournament, fin mai à Belgrade, une équipe des U18 de l'événement sera composée par les meilleurs joueurs n'étant pas qualifiés pour cette phase finale avec leur équipe.