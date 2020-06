Romain Zwicky, nouveau coach des Espoirs d'Orléans

ESPOIRS

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Passé par l'Elan Chalon puis par Paris-Levallois devenu Metropolitans 92, Romain Zwicky (32 ans) se lance donc dans un nouveau challenge puisqu'il va entraîner l'équipe Espoirs d'Orléans la saison prochaine. Il remplace Davide Fernande Ortega à ce poste.

À l’Elan Chalon entre 2006 et 2016, Romain Zwicky passe ses diplômes dans le but de devenir entraîneur. Il débute en tant qu'assistant vidéo et scout sous les ordres de Grégor Beugnot entre 2009 et 2012. Il garde les mêmes responsabilités après l'arrivée de Jean-Denys Choulet entre 2013 et 2016. En plus de cette double casquette, le trentenaire est également assistant de l'équipe U18 et de l'équipe Espoirs.

C'est en 2016 que s'achève son aventure chalonnaise. Il signe pour Paris-Levallois où il prend la tête de l’équipe U18, tout en étant à nouveau assistant de l'équipe Espoirs ainsi qu’analyste vidéo de l'équipe professionnelle jusqu’en 2018. La saison passée, il était en charge de l’équipe N3 et des U15 des Metropolitans 92.

Orléans lui offre ainsi sa toute première opportunité en tant qu'entraîneur principal d'une équipe du championnat Espoirs, équipe qui reste sur une saison compliquée avec une 14ème place (8 victoires et 18 défaites) avant l'interruption du championnat.