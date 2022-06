Simon Correa va poursuivre sa formation à la SIG Strasbourg

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Arrivée au Pôle France en 2019, le jeune intérieur Simon Correa (2,05 m, 18 ans) a logiquement opté pour Strasbourg afin de poursuivre sa formation. La saison prochaine, il alternera entre le groupe professionnel et le centre de formation et son équipe Espoirs Elite. Lorrain d'origine, il retourne près de chez lui pour poursuivre sa progression et transiter vers le niveau professionnel. Discret, le poste 4 tournait cette saison à 1,5 point et 1,2 rebond de moyenne en 13 minutes par match.