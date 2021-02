Strasbourg et Cholet enchaînent, Orléans domine Limoges et Le Mans surprend Gravelines

ESPOIRS

Crédit photo : Simon Godet

Tombé à Gravelines il y a deux semaines, Cholet (5 victoires et 1 défaite) a refait le trou. Contre Le Portel, l'équipe de Régis Boissié s'est faite plaisir avec un Nathan De Sousa tranquille (23 d'évaluation) et un Kévin Marsillon-Noléo (photo) record (26 d'évaluation).



Gravelines-Dunkerque (3 victoires et 2 défaites), à six et maladroit (2/18 à 3-points), battu à domicile par Le Mans, c'est Orléans (3 victoires et 1 défaite) qui prend la deuxième place du classement. Les U21 de l'OLB ont dominé Limoges (3 victoires et 2 défaites) avec un Jean-Fabrice Dossou dominateur à l'intérieur (13 points à 6/12 et 19 rebonds).

Enfin, l'Elan Béarnais rééquilibre son bilan (3 victoires et 3 défaites) après sa victoire à Boulazac, lanterne rouge de la poule avec Nanterre (1 victoire et 4 défaites).

Poule A

Cholet vs Le Portel : 94-65

vs Le Portel : 94-65 Boulazac vs Elan Béarnais : 54-65

: 54-65 Gravelines-Dunkerque vs Le Mans : 59-61

: 59-61 Orléans vs Limoges : 65-62

vs Limoges : 65-62 Nanterre : exempt

Dans la poule B, Strasbourg (5 victoires et 1 défaite) reste leader après sa victoire contre les Metropolitans 92 (2 victoires et 3 défaites). Après une première mi-temps ratée (18-24), la SIG s'est repris, s'appuyant encore sur Clément Frisch (20 d'évaluation).

Derrière, l'ASVEL (3 victoires et 2 défaites) revient avec une large victoire contre Monaco (2 victoires et 3 défaites). Anthony Brossard a pu compter sur un Matthew Marsh efficace (20 points à 8/10 aux tirs et 13 rebonds pour 28 d'évaluation en 21 minutes) et un Kymany Houinsou clairvoyant (12 passes décisives en 27 minutes).

Enfin Bourg-en-Bresse (2 victoires et 3 défaites) a signé une victoire importante contre Champagne Basket (1 victoire et 4 défaites) pour rester dans la course au Trophée du Futur.

Poule B