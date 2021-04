Strasbourg et Le Mans s'imposent de justesse face à Monaco et Le Portel

ESPOIRS

Crédit photo : sigstrasbourgfr

Vendredi au Rhénus, la SIG Strasbourg est venue à bout de Monaco en championnat Espoirs. La SIG, troisième de la poule B avec 10 victoires pour 4 défaites, a résisté à Monaco (6 victoires pour 7 défaites) qui espère finir à la quatrième place du groupe B et ainsi se qualifier pour le Trophée du Futur.

Malmenés après un deuxième quart-temps raté (9-28), les Alsaciens ont recollé petit à petit pour arracher la prolongation. Grâce à leur défense notamment (9 contres, 14 interceptions et 16 ballons perdus provoqués) ils ont fini par l'emporter 96-94. Le trio Joris Wagner - Lucas Beaufort - Clément Frisch a brillé avec respectivement 20, 21 et 20 points pour ces trois espoirs. A noter la belle prestation de Nils Gasser et Boukhary Cissoko (24 et 22 points) côté Monégasque. Strasbourg poursuit bien sa dynamique et reste sur cinq victoires d'affilée.

Cliquez pour consulter les statistiques

Le lendemain, ce sont les Espoirs de Le Portel qui ont reçu dans leur Chaudron l'équipe du Mans dans un duel entre deux candidats pour le Trophée du futur (6 victoires et 7 défaites avant la rencontre). Encore une fois, la rencontre a été très serré jusqu'au terme du match. Il y avait 47-45 pour Le Mans à l'entame du dernier quart-temps. C'est sur un tir de Lucas Veraghe à 3-points que Le Mans est venu à bout des Normands. Le MVP du match a été une nouvelle fois le capitaine Manceau Hugo Mienandi qui a marqué 18 points à 7/12 aux tirs, pris 5 rebonds et donné 1 passe décisive pour 16 d'évaluation en 37 minutes. Malgré le gros carton de Nadir Hifi à 29 points à 9/16, 3 rebonds et 5 passes décisives pour une évaluation de 28 en 34 minutes, Le Portel a manqué un succès important.



Cliquez pour consulter les statistiques