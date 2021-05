Strasbourg premier qualifié en demi-finales après sa victoire contre Orléans

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

A l'AzurArena d'Antibes,

D'un tear drop à zéro degrés puis sur un gros panier à 3-points en réponse à Basile Briere qui avait ramené son équipe à -2 (72-70), Lucas Beaufort a sécurisé la victoire de la SIG Strasbourg dans le premier quarts de finale du Trophée du Futur 2021. Le meneur alsacien a mené d'une main de maître son équipe, finissant à 18 points à 4/7 à 3-points et 8 rebonds, et donc les paniers décisifs.

Avant cela, l'ailier-fort Clément Frisch (17 points à 6/19, 8 rebonds et 4 passes décisives), avait bien lancé son équipe. Surtout, la défense zone d'Alex Hartz a permis aux Alsaciens de faire l'écart peu avant la mi-temps (40-32). Et si Orléans est revenu avec de meilleures intentions, la maladresse de son leader Neftali Difuidi (0/13 à 3-points !) a pesé lourd. Sur la fin de match, la défense de ce dernier et son activité (12 points, 10 rebonds et 6 passes décisives) a quelque compensé. Dans le money-time, l'équipe de Jean-Fabrice Dossou (20 points à 9/11 et 7 rebonds) a recollé à une possession. Mais Lucas Beaufort a fait ce qu'il fallait pour envoyer les siens en demi-finales. Ils affronteront à ce stade le vainqueur du prochain quarts de finale entre l'ASVEL et l'Elan Béarnais.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Strasbourg vs Orléans