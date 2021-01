Strasbourg remporte le choc à Chalon, Limoges fait tomber Gravelines-Dunkerque

ESPOIRS

Crédit photo : SIG Strasbourg

Il n'y a plus d'équipe invaincue en Espoirs, après seulement cinq journées. En effet, dans la poule A Gravelines-Dunkerque s'est incliné à Limoges (85-68) grâce à une deuxième mi-temps nettement dominée par la formation du jeune Belge Nathan Missia-Dio (21 points à 7/12 aux tirs). Résultat, le CSP comme le BCM (3 victoires en 4 matches chacun) se retrouvent derrière Cholet (4 victoires et 1 défaite), qui s'est imposé face à Nanterre avec 17 point d'Arthur Bouba.

Poule A

Cholet vs Nanterre : 83-75

vs Nanterre : 83-75 Le Mans vs Boulazac : 72-59

vs Boulazac : 72-59 Limoges vs Gravelines-Dunkerque : 85-68

vs Gravelines-Dunkerque : 85-68 Elan Béarnais vs Le Portel : 79-58

Battue par l'ASVEL alors que l'équipe devait faire sans Jayson Tchicamboud et Clément Frisch, la SIG Strasbourg a remis les pendules à l'heure lors du choc à Chalon-sur-Saône. Après une entame difficile (21-13 après un quart-temps), les deux "2002" ont sorti les crocs (6 points, 8 rebonds, 8 passes décisives et 7 fautes provoquées pour le meneur, 15 points et 14 rebonds pour l'intérieur) pour prendre le dessus en deuxième mi-temps avec 8 points encaissés seulement dans le troisième quart-temps.

Double-double pour Clément Frisch lors de la 5eme journée du Championnat Espoirs @ELANCHALON



15 PTS - 14 RBS - 20 EVAL #gosig #EspoirsLNB pic.twitter.com/SY8629vJ0Y — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 24, 2021

Au classement, Strasbourg et Chalon (4 victoires en 5 matches) devancent Monaco, l'ASVEL et les Metropolitans 92. Monaco a fait la course en tête contre Bourg-en-Bresse (28-14 après un quart-temps) alors que l'ASVEL s'est largement imposée à Levallois (+23).

Poule B