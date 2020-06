Thomas Hanquiez va rejoindre la JDA Dijon

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la fin d'un cycle avec les départs de Dimitri Radnic (à Evreux en Pro B) et Nicolas Dorez, qui n'étaient plus éligibles pour jouer en U21 en 2020/21, l'équipe Espoirs de la JDA Dijon avait besoin de nouveaux cadres. Pour se renouveler, l'équipe de Vincent Dumestre fait venir un ailier de grande taille présentant un potentiel important. Il arrive de la SIG Strasbourg et s'appelle Thomas Hanquiez (2,02 m, 18 ans).

Poste 4/3 longiligne, il a pris en masse musculaire ces derniers mois mais a perdu un poil de fluidité dans ses déplacements. Toutefois, il a réalisé ce qui reste sa meilleure saison statistiques (8,1 points à 38,9% de réussite aux tirs dont 31,7% à 3-points, 6,4 rebonds, 0,5 contre, 2,1 passes décisives et 2,1 fautes provoquées pour 11,9 d'évaluation en 26 minutes) même si son temps de jeu a augmenté (de 21 à 26 minutes).

Avec les arrières Robin Ducote et Matheo Landry, il sera le fer de lance de l'équipe Espoirs dijonnnaise, qui était quatrième (avec 18 victoires en 26 matchs) au moment de l'arrêt de la saison 2019/20.