Trophée du Futur : Cinq équipes qualifiées, dont les favoris Cholet et l'ASVEL

La 33e édition de ce Trophée du Futur se déroulera cette année à Antibes (comme en 2018) selon Ouest-France. L'événement est programmé lors du week-end du 15 mai mais pourrait être décalé à la semaine suivante selon les dernières informations. Les huit meilleures équipes de la saison Espoirs - les quatre premiers de la poule A et B - s'affronteront sur des quarts de finale, demi-finales et finale. Cinq équipes sont déjà qualifiées.

Cholet, fidèle à sa réputation

Les Espoirs de Cholet, cinq fois vainqueurs de cette compétition dont lors des deux dernières éditions, ont validé leur qualification. Malgré le départ de nombreux joueurs dominants arrivés en fin de cursus en 2020, Cholet est toujours aussi compétitif en Espoirs (12 victoires et 1 défaite). Les U21 maugeois ont renouvelé leurs cadres, s'appuyant notamment sur la paire arrière Nathan De Sousa - Léopold Delaunay. Après avoir été stoppé par la COVID-19 durant un mois, l'équipe de Régis Boissié a repris de plus belle la saison. Tenants du titre, ils seront attendus au rendez-vous.

L'autre grand favori, c'est l'ASVEL. Avec 11 victoires et 3 défaites, les Villeurbannais sont premiers de la poule B du championnat. L'ASVEL a déjà remporté le Trophée en 2009 et 2010. Anthony Brossard et le duo peut compter sur un groupe à très fort potentiel avec notamment Kymany Houinsou, Kevin Kokila et Elwin Ndjock comptent bien remporter cette distinction et priver Cholet de son triplé.

La JDA Dijon s'est elle aussi qualifiée pour ce tournoi à Antibes. Deuxième de la poule B derrière l'ASVEL avec 11 victoires pour 4 défaites; l'équipe entraînée par Vincent Dumestre a déjà remporté à quatre reprises le Trophée du Futur (1995-1997-1999-2006). Les Dijonnais, qui s'appuient notamment sur Tom Hyenne et Mathis Rostomoff, rêvent de créer la sensation sur la Côte d'Azur.

Orléans en trouble fête ?

Les Espoirs d'Orléans, en battant Le Mans (81-66), sont mathématiquement qualifiés pour le Trophée du Futur (10 victoires pour 4 défaites). L'équipe n'a jamais remporté ce tournoi et a une seule participation à son actif, en 2009, car le club accuellait l'événement. Ils avaient alors atteint la finale, mais avaient perdu face à l'ASVEL. Dès lors qu'ils peuvent aligner Neftali Difuidi (ce dernier étant régulièrement appelé par les professionnels), le meilleur marqueur du championnat Espoirs (21,3 points par match) avant Jean-Fabrice Doussou, meilleur rebondeur avec 11,9 prises par match, les Orléanais deviennent un sérieux candidat au titre de champion de France.

La SIG Strasbourg a elle aussi ce potentiel même si elle a laissé échappé des matches, la faute notamment à un effectif instable à cause de l'utilisation de plusieurs U21 en équipe premièr. Troisième de la poule B avec 9 victoires pour 4 défaites, l'équipe alsacienne est mathématiquement qualifiée pour disputer le tournoi à Antibes. Le trio des 2002 composé de Clément Frisch, Jayson Tchicamboud et Lucas Beaufort veut ramener le premier Trophée du Futur de l'histoire du club après avoir remporté la Coupe de France U17 en 2019.

Encore trois places à décerner

Trois places sont encore disponibles pour les équipes Espoirs. A la bataille au classement de la poule A, on retrouve Limoges (7 victoires, 7 défaites), Nanterre (6 victoires, 6 défaites) - avec Victor Wembanyama, s'il n'est pas à 100% avec les professionnels, l'Elan Béarnais, Le Portel et Le Mans (6 victoires, 7 défaites). Dans la poule B, Chalon-sur-Saône est quatrième (7 victoires pour 7 défaites), devant Monaco (6 victoires, 6 défaites) et les Metropolitans 92 (6 victoires, 8 défaites).

Il reste encore trois journées de championnat mais une seule équipe a joué jusqu'ici ses 15 matches, de nombreuses rencontres seront ainsi à rattraper.