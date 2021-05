Trophée du Futur : Dijon a imposé sa rigueur face à Limoges

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

A l'image de la prestation de l'équipe professionnelle en Jeep ELITE, Dijon a démarré la rencontre par un 16-0 en 8 minutes contre Limoges lors du quatrième quarts de finale du Trophée du Futur 2021. Sauf que contrairement à la rencontre entre les deux formations professionnelles, le Cercle Saint-Pierre n'est jamais revenu et les Bourguignons se sont imposés 60 à 39.

Grâce à une vraie combativité et une académie de jeu, les joueurs de Vincent Dumestre ont largement dominé ce dernier match. Plus expérimentés, disciplinés et dominateurs au rebond (plus de 20 offensifs), ils ont mené du début à la fin malgré du déchet (21 balles perdues) et peu d'adresse (5/24 à 3-points). Robin Ducoté (20 points), Ilias Kamardine (13) & co affronteront Cholet ce vendredi dans la deuxième demi-finales du Trophée du Futur.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Dijon - Limoges