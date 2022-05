Trophée du Futur : Jean-Philippe Besson (Fos) présente les forces en présence

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Le Trophée du Futur commence ce vendredi 20 mai et durera tout le week-end. Les sept meilleures équipes de la saison régulière du championnat Espoirs ELITE ainsi que le champion de France Espoirs Pro B, l'ADA Blois, vont s'affronter dans ce tournoi à élimination directe avec des quarts de finales, demi-finales et une finale. Les affiches sont à retrouver juste ici.

Vainqueur en 2018 et 2019, Cholet est favori

Avant de démarrer les hostilités, Jean-Philippe Besson, coach de l'équipe espoirs de Fos-sur-Mer, arrivé neuvième et donc non qualifié, donne son avis sur les forces en présence. Le tenant du titre, l'ASVEL, est amputée de nombre de ses joueurs, actuellement au Next Generation Tournament de l'EuroLeague. En effet, le Final Four était prévu du 27 au 29 mai à Berlin, mais en raison des incertitudes liées à la COVID-19, l'EuroLeague a déplacé l'événement à Belgrade et l'a avancé d'une semaine. Résultat, les U18 rhodaniens sont sur place et non à Limoges. C'est avec un effectif limité aux rares U21 de l'effectif plus quelques U16 que l'ASVEL va défendre son titre :

"L'ASVEL serait partie favorite si ils avaient été au complets. J'ai du mal à situer leur niveau de performance puisque je ne sais pas quels joueurs seront présents. On pourrait considérer qu'ils ne sont plus les favoris. En saison régulière, ils ont quand même perdu deux fois contre Cholet alors qu'ils étaient au complet. Donc je pense que Cholet devient le favori. Sur un match, on peut considérer que tout reste possible. Mais c'est une équipe qui est dense, très bien organisée, qui a un collectif bien huilé et avec de la profondeur et des individualités sur chaque poste. C'est un vrai rouleau compresseur. Alors après sur un match, nous on avait réussi à les battre quand ils n'étaient pas dans une bonne période donc peut-être qu'en fonction du tirage ils peuvent se faire surprendre. S'ils arrivent avec la motivation et la régularité affichée dans la saison ca va être très compliqué. Ils montent en pression tout terrain, ils ont un meneur de jeu qui joue juste. C'est vraiment au dessus."

Un premier quart Dijon - Elan béarnais à ne pas rater

Si Cholet est le grand favori, c'est Dijon, troisième cette saison, qui devient son principal outsider selon le coach des U21 des BYers :

"Dijon, c'est avant tout une équipe hyper bien organisée surtout défensivement. Ils ont une individualité qui est un peu au dessus des autres avec Ilias Kamardine. Mais l'équipe est à la merci de ce joueur offensivement. Alors elle a d'autres talents autour mais c'est vrai que c'est lui qui est quand même déterminant dans la performance offensive de son équipe. Mais défensivement, ils sont toujours durs et toujours bien organisés."

Face à eux lors des quarts de finales, on retrouvera l'Elan béarnais Pau-Lacq-Orthez, cinquième. Un adversaire de la même dimension selon le coach fosséen :

"Pau c'est un peu Dijon dans le profil. Ils ont deux/trois individualités dont Fabio Milanese et Marc-Olivier Lasserre. Dessous ils ont Enzo Shahrvin aussi qui est hyper costaud et qui apporte toujours, soit en attaque soit au rebond. C'est une équipe dangereuse à sa manière aussi. Ca cavale et ça joue dur, dans un bon jour ca peut être dangereux. Dans cette confrontation, c'est difficile de se dire qu'une équipe est plus forte que l'autre. C'est le match le plus équilibré de ce premier tour. Mais Dijon me semble plus dur, plus défensif, donc ça peut faire la différence."

A domicile, Limoges est un sérieux outsider

En milieu de tableau, on retrouve Limoges quatrième, qui va être confronté au champion de France Espoirs Pro B, l'ADA Blois, en quarts de finale. Après une bonne saison, le CSP, qui plus est à domicile, est peut-être le principal outsider de Cholet sur cette édition 2022 :



"Limoges est une équipe qui joue vite, qui fait beaucoup de jeu en première intention parce qu'elle est puissante au rebond. Elle a des ailiers et des meneurs qui cavalent. Donc si on contrôle pas le repli ou qu'elle prend feu, c'est hyper dangereux. C'est vraiment une équipe offensive qui est pas facile à contrôler. Ils ont un bon meneur, un bon ailier, Youssef Khayat joue très bien. Et puis dessous c'est costaud donc quand ca domine au rebond, ca court vite et c'est dangereux."

Enfin, les deux dernières équipes qualifiées à la sixième et septième place ne sont elles aussi pas à négliger et devraient causer des soucis à leurs adversaires.

"Champagne Basket est une équipe qui a eu des bonnes séries pendant la saison régulière. Ils sont denses en-dessous, très performants au rebond. Ils n'ont pas forcément de talent purs comme les autres équipes mais ils ont un bon collectif. Ils peuvent tirer leur épingle du jeu sur une compétition comme ça, match après match.

Bourg c'est une équipe qui, elle, a vraiment trois individualités (Falcoz, Bouba et Benitez) qui sont au dessus du groupe. Ce sont ces trois là qu'il faut neutraliser parce que sinon ils sont capables de battre n'importe qui. Ils ont le meilleur marqueur du championnat, Corentin Falcoz, à qui il ne faut pas laisser un mètre. Et puis en défense, ils ont une très belle zone. Moins de talent pur aussi en homme à homme mais ils forcent des shoots, ils courent vite derrière et ça leur permet d'avoir plein de panier en transition."

Pour conclure, Jean-Philippe Besson a donné son pronostic :

"Je vois bien Champagne Basket faire une surprise. Il y a un mois, ils étaient vraiment injouables. Ils ont été capable de mettre 27 points à Bourg dans le dernier match. C'est une équipe qui dans la détermination est dangereuse. Mais après Cholet reste quand même favori si l'ASVEL n'a pas son effectif. Ce sont les mieux organisés pour gagner ce trophée. [...] Ce sont les effectifs les plus complets qui vont faire la différence pour aller au bout. On a joué mardi et il y a trois matchs pour gagner donc il faudra qu'ils soient solides. Sans l'ASVEL au complet, ca reste assez ouvert malgré un petit avantage pour Cholet."

Toutes les rencontres seront à suivre sur LNB TV :