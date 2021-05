Trophée du Futur : L'ASVEL sans trembler contre l'Élan Béarnais

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

A l'AzurArena d'Antibes,

D'entrée, Elwin Ndjock (24 points à 4/7 à 3-points au final) a mis l'ASVEL sur orbite. L'ailier de l'ASVEL, tout juste élu dans le cinq idéal de la saison 2020-2021, a planté 15 points en 6 minutes pour démarrer la partie et son équipe s'est détachée de l'Elan Béarnais (48-36 à la mi-temps). Son équipe ayant maîtrisé son sujet, Anthony Brossard a pu faire tourner, permettant aux scouts et personnels du monde du basket présents sur place de voir évoluer les nombreux prospects de l'effectif rhodanien, Zacharie Risacher (12 points à 5/7 en 12 minutes) et Killian Malwaya (5 points à 1/5, 3 rebonds et 4 balles perdues pour -3 d'évaluation en 12 minutes). Au final, l'ASVEL s'est imposée sans trembler 87 à 65. Elle affrontera la SIG Strasbourg en demi-finales ce vendredi.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre