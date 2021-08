Un Grec, un Suédois et un Israélo-Danois : des Espoirs de l'ASVEL au profil très international

ESPOIRS

L'ASVEL vient de démarrer la préparation. Au sein de son effectif se trouvent plusieurs joueurs venus de l'international, comme cela avait été le cas pour Matthew Marsh, désormais parti à Wake Forest en NCAA. Comme annoncé, Noam Yaacov (1,86 m, 16 ans) rejoint l'équipe Espoirs. Sous les couleurs de l'Hapoel Emek Hefer, vainqueur du championnat Espoirs israélien, Yaacov a été désigné meilleur joueur de la division. La saison dernière, le combo-guard valait 20,1 points, 7,2 rebonds, 4,3 passes décisives et 2,5 interceptions.

Pour renforcer son secteur intérieur, l'ASVEL a enrôlé Zaba Bangala (2,02 m, 19 ans), fraîchement débarqué de Las Vegas. Né en Suède de parents congolais, Bangala est un intérieur puissant (120 kg) vanté pour sa solidité physique, ses qualités de rebondeur et son agilité balle en main plutôt inhabituelle pour un intérieur. Lors de la saison 2019-2020 avec le lycée de St Benedict's, il tournait à 13,5 points, 6 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne dans le championnat du New Jersey.

Ils rejoignent l'arrière grec Rafail Lanaras, également arrivé au centre de formation de l'ASVEL cet été. Lancé en première division grecque par le Promitheas Patras où il a été peu utilisé, il a ensuite rejoint les Rethymno Cretan Kings, toujours dans l'élite grecque, où il a gagné en expérience. En quête de temps de jeu, Lanaras évoluait en troisième division à Zografou, dans le club formateur d'un certain Giannis Antetokounmpo.

Avec des trois prospects étrangers, plus des jeunes Français tels que les leaders de la génération 2005 Killian Malwaya et Zaccharie Risacher, l'équipe de Pierre Parker, tenante du titre au Trophée du Futur, fera de nouveau partie des favorites en 2021-2022.