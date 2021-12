Une première chez les pros puis une performance historique en Espoirs : la folle semaine d'Arthur Bouba (Bourg)

ESPOIRS

Passé de Cholet Basket à Bourg-en-Bresse l'été dernier, Arthur Bouba (2,04 m, 20 ans) vient de vivre quatre jours qui resteront sûrement parmi les plus marquants de son parcours naissant. Convoqué avec les professionnels pour la première fois en début de semaine à Ulm (86-96), le Francilien a pu mesurer tout le chemin qui lui reste à parcourir en goûtant à l'EuroCup pendant 3 minutes et 55 secondes. Avec seulement deux intérieurs valides, Laurent Legname lui a fait confiance pour démarrer la rencontre. Soit des premiers pas dans le monde professionnel sous la forme d'un entre-deux face à Cristiano Felicio et ses 258 apparitions NBA sous le maillot de Chicago. Il y a pire ! Mais l'ancien de Villemomble et du Paris-Levallois a ensuite logiquement souffert face à l'expérience de Jaron Blossomgame.



Arthur Bouba avant l'entre-deux contre Cristiano Felicio

Un apprentissage grandeur nature qui a pu lui servir samedi en fin d'après-midi, face à des adversaires beaucoup plus à sa mesure. Opposé aux Espoirs de la JDA Dijon, Bouba a compilé un incroyable double-double : 23 points à 9/18, 25 rebonds (dont 9 offensifs), 2 contres, 1 passe décisive et 1 interception en 37 minutes. Insuffisant pour permettre à la JL Bourg de l'emporter (84-85) mais assez pour s'offrir une petite place dans les livres d'histoire du championnat Espoirs. 25 rebonds, cela constitue la troisième performance depuis 2008, derrière les 27 prises d'Abdoulaye Ndoye (pas le meneur gravelinois, évidemment, mais un ancien pivot sénégalais de l'Élan Chalon, disparu des radars depuis qu'un problème de visa l'a empêché de rejoindre Loon en NM2 en 2020) en 2015 et les 26 rebonds de Vincent Pourchot (Nancy), le soir de son invraisemblable triple-double en 2011 (62 d'évaluation contre l'Élan Béarnais, grâce aussi à ses 26 points et 15 contres). En 2009, le Palois Tanguy Ramassamy, bien connu à Bourg-en-Bresse pour avoir porté les couleurs du club de... rugby, avait également capté 25 ballons.

Dominant en Espoirs

La carrière de ces trois hommes tend à prouver que rien n'est acquis par une grosse performance dans le championnat Espoirs mais Arthur Bouba est en train d'y prendre une vraie dimension. Après avoir garni son palmarès avec l'Académie Gautier (vainqueur de la Coupe de France U17, double champion de France cadets, doublé championnat Espoirs - Trophée du Futur), cet ailier longiligne, venu au basket sur le tard (en U13 à Pontault-Combault, où il s'est rapidement fait remarquer pour ses qualités balle en main) postule au trophée (virtuel) de MIP : de 9,6 points à 42% et 6,2 rebonds de moyenne à 21 points à 51% et 12,8 rebonds. Avec une marque à 25,4, il en est aussi le n°1 incontestable à l'évaluation, loin devant les 22,7 du Manceau Hugo Mienandi. Histoire de se préparer à revenir avec plus de mordant en EuroCup la prochaine fois que Laurent Legname fera appel à lui ?