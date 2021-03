Victor Wembanyama a rejoué, trois mois après

Blessé au péroné mi-décembre, Victor Wembanyama (2,19 m, 16 ans) a joué son premier match en 2021 ce samedi. Lors de la victoire des Espoirs 86 à 76 contre Le Portel, l'ailier-fort de Nanterre a joué 15 minutes pour 10 points à 4/7 aux tirs (2/3 à 3-points), 8 rebonds et 2 contres pour 18 d'évaluation. Il va maintenant pouvoir progressivement retrouver le rythme et voir son rôle augmenter, avant d'éventuelles nouvelles entrées en Nationale 1 (avec le Pôle France) et Jeep ELITE (Nanterre).

2023 NBA Draft prospect Victor Wembanyama played his first game back from injury in Espoirs today. He doesn't look like he's back to 100% but the unbelievable feel and skill and his size/age is still there. Finished with 10 points (4/7, 2/3 3pt) and 8 rebounds in just 15 minutes. pic.twitter.com/a5YpxtIMqL