"À la fois très près et un peu loin" : le bilan en demi-teinte de la JL Bourg en EuroCup

Qualifiée pour le Top 16 de l'EuroCup l'année dernière pour sa découverte de la scène européenne, la JL Bourg n'a pas su rééditer la même performance cette saison. Pas gâtée par le tirage au sort qui l'a placé dans le groupe le plus relevé, du moins bien plus homogène que l'autre poule (où Wroclaw va se qualifier avec seulement trois victoires, tandis que Trento n'a gagné qu'une petite rencontre), très souvent dominée dans la raquette (seule équipe avec moins de 30 rebonds captés par match), l'équipe burgienne n'a pas démérité mais n'a pas su remporter les matchs qu'il fallait dans le sprint final (à Patras, à Bursa et contre Ulm). À l'issue de la dernière défaite contre la Virtus Bologne mardi (68-90), Laurent Legname a tiré le bilan de la saison régulière, en cherchant à mettre en avant plusieurs aspects positifs malgré l'élimination précoce.

« Notre campagne d'EuroCup est un peu à l'image de ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. On est à la fois très près et à la fois un peu loin pour accéder aux playoffs. Déjà, la différence entre les deux groupes était énorme. Mis à part cette deuxième mi-temps contre Bologne et le déplacement à Gran Canaria, on a toujours été dans le coup. On a gagné 6 matchs sur 18, ce qui n'est pas neutre lorsqu'on voit qu'il y avait deux - trois équipes d'EuroLeague dans notre poule. On a fait des sacrées performances en battant Ljubljana, Gran Canaria, en allant gagner à Podgorica, en tenant Valence à deux reprises, on perd d'un point à Bologne... Bien sûr qu'il y a de la déception de pas se qualifier mais on a toujours été dans les matchs. Des échos que j'ai eu des autres participants, des GM ou des coachs, on a produit un bon basket. Il ne faut pas oublier qu'on a joué cette compétition sans notre poste 5 potentiellement titulaire, Eric Mika. On sait l'impact que ça a ce niveau-là. On a joué beaucoup de matchs sans Max Courby et C.J. Harris, quelques uns sans Pierre Pelos. Quatre joueurs souvents absents sur dix, ce n'est pas neutre. Avec l'enchaînement des rencontres, on a tiré sur les mêmes. Il fallait moins de blessés, un peu plus de chance et peut-être aussi que le pivot nous a manqués. [...] On aurait pu gagner beaucoup plus de matchs avec un effectif au complet. Il a manqué un peu de constance mais le bilan n'est pas catastrophique non plus. On n'a pas perdu 16 matchs sur 18, on n'a pas pris 20 points lors de chaque rencontre. Et surtout, le contenu... Encore ce qu'on a fait ce mardi en première mi-temps contre la Virtus, une vraie équipe d'EuroLeague, on les a vraiment embêtés. »