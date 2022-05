"C'est mérité", "Très content pour lui" : la Virtus Bologne ravie du trophée de MVP de Mam' Jaiteh

EUROCUP

Déjà désigné meilleur pivot de l'EuroCup ce week-end, Mouhammadou Jaiteh a ajouté une distinction encore plus prestigieuse à son palmarès : d'une efficacité redoutable (18,1 d'évaluation en 22 minutes de moyenne, soit 32,1 sur 40 minutes, le meilleur ratio de la compétition), le pivot français a remporté un scrutin assez ouvert et a été nommé MVP de l'EuroCup, devenant ainsi le premier tricolore à recevoir un tel trophée.

Mardi midi, lors du dernier point presse avant la finale contre Bursaspor (ce mercredi à 20h30 sur MCS Basket), certains de ses coéquipiers bolonais ont exprimé leur joie de voir leur big man placé sous les feux des projecteurs.

« Je pense que cela marquera un tournant dans son parcours »

Kyle Weems : « Je ne suis vraiment pas surpris de son évolution. Déjà, avant d'être un grand joueur de basket, Mam' est un super mec. On a joué ensemble à Nanterre quand il était encore très jeune et je l'ai suivi au fil des saisons, je regardais ce qu'il faisait. Faire de nouveau équipe avec lui, rejouer à ses côtés à un tel niveau de compétition, est quelque chose de spécial. Je suis très content pour lui car ce n'est pas un joueur égoïste. Il ne pense jamais à lui avant tout le reste donc je suis heureux qu'il ait été nommé MVP. Maintenant, j'espère qu'on pourra compléter cela par une finale réussie et qu'on pourra encore soulever un trophée ensemble (après l'EuroChallenge 2015, ndlr).

Tornike Shengelia : « Je suis très heureux pour lui. Il le mérite tant sa saison a été bonne. Je pense que cela marquera un tournant dans sa carrière. Du moins, je l'espère. »

Isaïa Cordinier : « Incroyable. Mérité. Je suis trop content pour lui. De par son parcours, lui qui a été un peu mis sur le côté en France, poussé vers la sortie, il est parti à l'étranger, il a fait son trou et il arrive ici. C'est vraiment mérité, il a été dominant cette année. Dominant, c'est le mot. On voit qu'il arrive à maturité dans son jeu. Il est entouré de très bons joueurs qui lui permettent de briller mais lui aussi permet aux autres de briller par son placement, ses finitions. Il est impressionnant. Mais on célèbrera ça plus tard par contre (il rit). Le plus important, c'est la finale ! »

Propos recueillis à Bologne,