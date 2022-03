"Nous n'avons pas réussi à bien redémarrer" : Vincent Collet s'exprime sur la défaite contre le Partizan Belgrade

EUROCUP

Les Metropolitans 92 n'ont pas vu le jour contre le Partizan Belgrade ce mercredi. L'équipe de Vincent Collet était devant à la fin du premier quart-temps (17-14) mais a coulé dans le deuxième quart-temps en encaissant 29 points (43-31). Boulogne-Levallois ne sera pas revenu en seconde mi-temps car le Partizan a repris de plus belle au retour des vestiaires. Après 5 victoires d'affilée en EuroCup, Boulogne-Levallois est tombé face à la grosse adversité serbe. Entraîneur vaincu, Vincent Collet revient sur cette défaite :

"Je pense que nous avons commencé le match de la bonne façon mais malheureusement dans le deuxième quart-temps nous avons ralenti pendant plusieurs minutes. Ils en ont profité pour prendre le lead de la rencontre et gagner en confiance. Nous n'avons pas réussi à bien redémarrrer dans le troisième quart-temps, leur défense était dure et nous avons eu du mal à trouver des shoots ouverts. Ensuite, nous avons continué à nous battre mais le match était fait à la fin du troisième quart-temps (64-41, ndlr)."

Après cette défaite les Metropolitans (9 victoires et 6 défaites) laissent la deuxième place du groupe A au Partizan Belgrade (10 victoires et 5 défaites), derrière la Joventut Badalone (12 victoires et 3 défaites), leur prochain adversaire.

De l'autre côté, Zelko Obradovic s'est félicité de la victoire de ses joueurs mais conçoit qu'il y a du travail à faire sur le jeu en transition.