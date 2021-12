"Nous nous sommes battus" : les mots de Vincent Collet après la victoire face à Andorre

Mardi soir, Boulogne-Levallois recevait Andorre dans un match qui s'annonçait compliqué. Les coéquipiers d'Amine Noua avaient en effet réalisé un excellent début de saison en EuroCup (5 victoires, 2 défaites avant la rencontre), tandis que les joueurs de Vincent Collet avaient un bilan négatif (3 victoires, 4 défaites). La victoire remet les Metropolitans 92 à l'équilibre : 4 victoire pour autant de défaites. "C'était très important pour nous de gagner ce match face à cette forte équipe, pour finir (l'année) à 4-4, a rappelé Lahaou Konaté. Le coach nous avait prévenu que ça serait une dure bataille ce (mardi) soir et nous avons tout donné".

Cela n'a pas été facile pour les locaux. Accusant un déficit de 5 points à la mi-temps, ils ont déroulé la machine dans le troisième quart-temps (19-12) avant de terminer le boulot dans le dernier (27-22).

"Nous nous sommes battus pour revenir dans le match, en deuxième période nous avons joué avec plus de rythme et fait les extra-passes que nous ne faisions pas en première mi-temps, comment Vincent Collet. Cela nous a donné de bons tirs ouverts que nous avons converti et je pense que ça a fait la différence. En défense nous avons fait les stops nécessaires à la fin pour remporter le match. Surtout à domicile, on était presque obligés de gagner ce match. Nous savions que ça serait une bataille difficile car Andorre est une bonne équipe."