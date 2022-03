"Une victoire importante face au leader" ; Les Metropolitans 92 séduisent en EuroCup

Les Metropolitans ont fait le boulot ce mercredi en s'imposant à 86-78 contre la Joventut Badalone au Palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois. Une semaine après leur revers à Belgrade et trois jours après leur défaite face à Limoges après double-prolongation, les joueurs de Vincent Collet ont donc retrouvé le succès. Et pas contre n'importe quelle équipe. L'entraîneur normand est revenu sur ce match :

"Pour nous, c’est une victoire importante face au leader de notre groupe. Nous avions la volonté de faire le meilleur match possible malgré l’absence de certains joueurs (Michineau, Hornsby). Nous avons vu face à Limoges que chaque match est spécial et qu’il y a toujours moyen de gagner mais sous certaines conditions. Et nous avons respecté ces conditions, nous avons très bien défendu collectivement nous avons été très actifs. Nous les avons beaucoup gênés, nous avons provoqué 17 balles perdues. Et grâce à cette activité, qui était la clé du match, nous avons réalisé 12 interceptions".