[Vidéo] Killian Hayes termine son expérience en EuroCup avec 25 points

En déplacement chez les Israéliens du Maccabi Rishon LeZion dans un match comptant pour du beurre (les deux équipes étaient déjà éliminées de la course au Top 16 avant la rencontre), Ulm n'a pas réussi à l'emporter (96-92).

La rencontre a tout de même donné lieu à une performance intéressante du jeune meneur/arrière français Killian Hayes. En 29 minutes, le gaucher a marqué 25 points (son record sur la scène européenne) à 9/15 de réussite aux tirs. Surtout, il a réussi 5 de ses 7 tentatives à 3-points, lui dont le tir extérieur a souvent été l'un des défauts importants. Il a également donné 5 passes décisives et a limité son nombre de pertes de balles à 3.

Il termine là son expérience en EuroCup. A 18 ans, il a tourné à 12,8 points à 45,5% de réussite aux tirs (dont 39% à 3-points, avec 4,1 tirs derrière l'arc par match), 2,3 rebonds, 6,2 passes décisives, 1,5 interception, 3,3 balles perdues et 2,9 fautes provoquées pour 13,4 d'évaluation en moins de 27 minutes. Cependant, Ulm a perdu 9 fois en 10 rencontres.

Ulm va désormais pouvoir se concentrer sur sa remontée au classement de la BBL, la première division allemande. Actuellement, l'équipe est neuvième avec 5 victoires en 11 matchs.

Killian Hayes w/25 on 9/15 (5/7 from 3, 2/2 FT), 5 AST (3 TO), 1 BLK and 1 STL vs Rishon Lezion. Hayes hit nice off bounce Js w/nice footwork (80th %ile this year), as always he showcased passing (though forced some passes, tho), and continues to show improved burst from last yr pic.twitter.com/xYigZhTjGG