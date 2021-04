[Vidéo] L'épopée fantastique de l'Elan Chalon, finaliste de la Coupe Saporta il y a 20 ans

EUROCUP

Crédit photo : elanchaloncom

Cela fait deux décennies déjà que la petite équipe française de Chalon-sur-Saône a réalisé un parcours exceptionnel en coupe Saporta, l'équivalent de l'EuroCup aujourd'hui, en atteignant la finale de la compétition. L'équipe était alors emmenée par Sacha Giffa (actuel assistant coach de Boulogne-Levallois), le grand Robert Gulyás, Stéphane Ostrowski, Andre Owens ou encore le fabuleux Stanley Jackson.

L'Elan Chalon revient sur cette grande aventure dans l'épisode 2 d'Elan History (le premier était consacré à Blake Schilb). Un épisode à voir ci-dessous :

Après avoir fini troisième sur six (derrière Valence et le Maroussi Athènes) en phase de poule, l'Elan Chalon a rencontré le FC Porto en huitième de finale, puis la formation polonaise de l'Anwil Włocławek en quart de finale. L'année précédente, c'est à ce stade de la compétition que l'équipe de Philippe Hervé avait été éliminée. Après des victoires à domicile et à l'extérieur à l'arrachée, le club a retrouvé en demi-finale l'armada espagnole de Valence. A l'aller à La Fonteta, l'entre du club ibérique, l'Elan a créé la surprise en s'imposant 72 à 69. Le match retour lui, fut historique. La Maison des Sports, la salle de l'Elan Chalon à l'époque, était pleine à craquer. Dans une ambiance de feu, les Chalonnais ont créé l'exploit en battant de nouveau (66-63) l'ogre espagnol malgré une rencontre dure et éprouvante.

Malgré la soif de victoire et l'envie de créer l'exploit, l'équipe emmenée par le coach Philippe Hervé (assisté par François Peronnet) a chuté en finale (72-74) à Varsovie face à un autre adverse de la phase de poule, le Maroussi Athènes, équipe grecque alors menée par Vasco Evtimov et Jimmy Oliver. Comme pour l'EuroChallenge 11 ans plus tard, les Bourguignons ont chuté lors d'une finale européenne. Mais le souvenir de cette épopée reste encore aujourd'hui, 20 ans après encore dans les esprits des joueurs et des fans, le petit poucet qui a affronté les plus grands d'Europe.

L'effectif de l'Elan Chalon cette saison-là : Stanley Jackson, Andre Owens, Drazan Tomic, Thomas Dubiez, Mickael Hay, Stephane Ostrowski, Rashard Lee, Craig Robinson, Sacha Giffa, Steed Tchimaboud, Vincent Marguerite, Robert Gulyas et Emmanuel Schmitt.