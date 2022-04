[Vidéo] Le chantier de Mam' Jaiteh contre Ulm

Mardi soir, Mouhammadou Jaiteh a marqué les esprits lors de la victoire de la Virtus Bologne contre Ulm en quarts de finale des playoffs d'EuroCup (83-77). Le pivot français a battu son record de points dans la compétition (27). Bien trouvé par le collectif bolonais, il a réussi 12 de ses 16 tentatives de tirs. Avec également 11 rebonds et 6 fautes provoquées, il a terminé à 38 d'évaluation en 26 minutes. Il a notamment marqué 8 points de suite en fin de rencontre, pour passer de 73-77 à 81-77. Retour sur son match en vidéo dans le tweet ci-dessous :

