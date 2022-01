[Vidéo] Les highlights du gros match de Will Cummings (Metropolitans) contre Ankara

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Auteur d'un très gros match (26 point à 9/14 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 32 d'évaluation en 27 minutes) mercredi soir contre le TT Ankara, Will Cummings aura mené son équipe, les Metropolitans 92, à leur premier succès de l'année 2022, après trois revers de rang. Excellent depuis le début de la saison, le meneur de jeu avait baissé le pied sur ce début du mois de janvier. Avant de se reprendre de la plus belle des manières. Retour sur son match de MVP en vidéo :