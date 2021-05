[Vidéo] Rob Gray MVP de la finale de l'EuroCup

Comme en demi-finale, c'est l'arrière de l'AS Monaco Rob Gray (1,86 m, 27 ans) qui a été élu MVP de la finale de l'EuroCup, remportée par son équipe vendredi soir à Kazan. Auteur de 23 points au match aller puis de 25 points au match retour, le Texan a confirmé son excellente saison 2020-2021 européenne (17,3 points à 51,4% de réussite aux tirs en 24 minutes) avec régulièrement des paniers décisifs en fin de rencontre.

L'arrière américain, qui avait fait le choix de quitter les Metropolitans 92 où il ne jouait pas assez à son goût, a donc pris la bonne décision. Auréolé d'un titre collectif et individuel de premier rang, il s'apprête désormais à découvrir l'EuroLeague.

"C'est génial (d'être le MVP de la finale), a-t-il avoué après la rencontre. Vous voulez toujours faire de votre mieux. J'ai une exigence élevée de moi-même, travaillant constamment sur mon jeu, sur mon professionnalisme, je passe de nombreuses heures consacrées à cela. Quand vous en avez l'occasion, vous devez en tirer le meilleur parti. C'est tout ce que je voulais faire, et c'est ce sur quoi je me concentrais. Donc, encore une fois, je suis reconnaissant que tout se soit déroulé comme cela et que nous ayons pu gagner le championnat. Dédicace à toute l'équipe !"