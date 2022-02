2/2 pour les clubs français en Coupe d'Europe : ça passe pour Strasbourg et les Mets à l'extérieur

EUROCUP

Crédit photo : FIBA

Les Metropolitans 92 et la SIG Strasbourg l'ont emporté à l'extérieur ce mardi en Coupe d'Europe. Les Metropolitans 92 poursuivent leur bonne série avec un succès de 6 points à Trente (80-86, statistiques), en Italie, pour la 13e journée de l'EuroCup. De leur côté, les Alsaciens rerouvent la victoire avec une large victoire à Szombathely (63-85, statistiques) pour la troisième journée du Top 16 de la Ligue des Champions (BCL).

C'est une belle opération pour l'équipe de Lassi Tuovi qui a pris le dessus en cours de deuxième quart-temps mais a surtout fait l'écart lors du dernier quart-temps, largement remporté (9-24). Les nombreuses balles perdues provoquées ont entraîné de nombreux paniers faciles (28 points), sans oublier la domination dans la raquette. DeAndre Lansdowne (22 points à 10/16 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d'évaluation en 32 minutes) & co signent ainsi une deuxième victoire en deux matches à l'extérieur. En confirmant au Rhénus, ils se qualifieront en playoffs.

La partie a été plus serrée au pied des Dolomites mais les Metropolitans 92 ont assuré la victoire avec encore des actions clutchs de leur meneur et leader Will Cummings en fin de rencontre (21 points à 7/12, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 26 d'évaluation en 28 minutes). C'est la quatrième victoire de suite des joueurs de Vincent Collet en EuroCup (8 victoires, 5 défaites), qui s'installent un peu plus à la quatrième place de la poule A.