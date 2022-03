41 d'évaluation dans une victoire à Venise : l'incroyable performance de Mam' Jaiteh

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Il y a au moins un Francilien qui a connu une bonne soirée en ce mercredi 9 mars, date de la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions de football. Il s'agit de Mouhammadou Jaiteh. Le pivot français de la Virtus Bologne a réalisé un chantier lors de la victoire de son équipe à Venise (72-83). Déjà auteur d'un gros match le 1er février contre le Buducnost Podgorica (34 d'évaluation), il n'avait alors pas pu empêcher la défaite des siens. Cette fois, il a mis la barre plus haute encore (41 d'évaluation) et surtout son équipe s'est imposée 83 à 72 à l'extérieur.

Mam Jaiteh (24 points) Highlights vs. Umana Reyer Venice, 03/09/2022 pic.twitter.com/mxkXOqGeYJ — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) March 9, 2022

18,1 d'évaluation en 22 minutes de moyenne en EuroCup

Agressif (8 fautes provoquées), dominant physiquement, actif au rebond (12 prises, dont 6 offensives), bien trouvé par Milos Teodosic (13 passes décisives), le natif de Pantin a été très propre pour marquer 24 points à 9/11 aux tirs et donné 2 passes décisives en 29 minutes. En s'appuyant sur les larges épaules de son poste 5, l'équipe d'Isaïa Cordinier (10 points à 5/9, 3 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes) est allée chercher une huitième victoire cett saison, en 14 matches d'EuroCup. A noter que Sergio Scariolo a pu aligner Daniel Hackett pour la première fois (8 points à 4/8, 2 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes) depuis son arrivée au club, en fin de semaine dernière.

Pour le moment cette saison, Mam' Jaiteh tourne à 12,3 points à 72,2% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds et 3,7 fautes provoquées pour 18,1 d'évaluation en 22 minutes en EuroCup.