A.J. Slaughter rejoint Gran Canaria

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : CB Gran Canaria

Le Club Baloncesto Gran Canaria, le club de basketball de Las Palmas sur l'Île de Grande-Canarie, a annoncé la signature de l'arrière américano-polonais A.J. Slaughter (1,91 m, 32 ans). L'ancien joueur de Cholet, Chalon-sur-Saône, Strasbourg et l'ASVEL reste donc en Liga Endesa après une saison passée à Séville (13,3 points à 46,8% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 1,9 passe décisive en 23 minutes en Liga Endesa). Le Kentuckien jouera ainsi l'EuroCup et croisera ainsi la route de Nanterre en phase.

Le CB Gran Canaria a terminé la saison régulière à la 11e place avec 11 victoires en 22 matchs.