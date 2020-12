Alen Omic devient le deuxième meilleur rebondeur de l'histoire de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Actuellement engagé au cœur de sa septième campagne d'EuroCup (pour un sacre, en 2017, avec Malaga), Alen Omic (2,16 m, 28 ans) peaufine progressivement ses statistiques personnelles. Outre son millième point en carrière, le Bosno-Slovène est surtout devenu mardi soir le deuxième meilleur rebondeur de la compétition.

Bientôt numéro 1 ?

En captant 7 rebonds face au Partizan Belgrade, portant ainsi son total à 614 prises, l'intérieur de la JL Bourg a dépassé Vladimir Veremeenko qui s'était arrêté à 609 en 2015. Surtout, Alen Omic peut espérer ravir la première place au leader Bojan Dubljevic d'ici la fin de cette saison. Il n'y a plus que 34 rebonds d'écart entre les deux hommes et encore, au minimum, 7 rencontres à jouer pour l'équipe de Savo Vucevic. Or, s'il reste dans sa moyenne actuelle (7,1 rebonds depuis son arrivée dans l'Ain), il ne lui faudra que cinq matchs pour le déloger. Avec une donnée fondamentale à prendre en compte : le totem monténégrin de Valence ne peut défendre son trône en ce moment pour la simple et bonne raison que son club s'épanouit à l'échelon supérieur, en EuroLeague.

Une probable future première place que Alen Omic doit évidemment à sa longévité en EuroCup, mais pas tant non plus. Des trois sur le podium, il est celui qui a disputé le moins de matchs en C2, avec 97 apparitions au compteur, contre 119 pour Dubljevic et 130 pour Veremeenko. De fait, il faut descendre jusqu'à la dixième place du classement pour trouver quelqu'un qui capte plus de rebonds en moyenne que lui par rencontre : un certain... Tariq Kirksay, avec 406 rebonds en 51 matchs. Du haut de ses 6,3 rebonds de moyenne depuis le début de sa carrière, le Burgien est 26e de ce classement, assez aisément dominé par l'ancien strasbourgeois Vladimir Golubovic (8,4).