Alpha Kaba (Nanterre) : "Se voir réagir de cette manière, ça nous réconforte"

EUROCUP

Crédit photo : Lilian Bordron

Mercredi soir, Nanterre 92 a équilibré son bilan au Top 16 de l'EuroCup en s'imposant de nouveau contre la formation espagnole de Malaga, 80 à 74. Si les Andalous ont pris le dessus en cours de quatrième quart-temps pour mener de 7 points (59-66) à 7 minutes 30 de la fin, les Nanterriens ont bien fini. Avec notamment un très bon Alpha Kaba (21 points, 15 rebonds et 8 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 35 minutes).

"Ca fait du bien, avoue le pivot. C'est une grosse équipe en face. Ils sont repassés à +7, on s'est fait peur. Se voir réagir de cette manière, ça nous réconforte. Ca nous permet de savoir qu'on a les capacités de faire ça. C'est une bonne chose pour la suite. Ma performance, j'en suis satisfait. Tout simplement, j'ai essayé de donner ce que j'ai à donner. Mon rôle c'est apporter de l'intensité, défendre, prendre des rebonds... C'est ma qualité. J'essaye de rester dans ce rôle. Aujourd'hui je pense que je l'ai plutôt bien appliqué. Tout le monde a apporté ce qu'il sait faire. D'où la victoire."

Nanterre, qui se déplace à Monaco le 2 mars et reçoit Badalone le 9, a son destin entre les mains pour se qualifier en quart de finale. "On y croit ! On va jouer chaque match pour les gagner et à la fin on verra ce que ça donne", annonce le pivot Alpha Kaba.

Pascal Donnadieu veut qu'Alpha Kaba trouve de la régularité

Mais avant cela l'équipe veut se relancer en Jeep ELITE avec un match à venir à Boulazac. "Ca va être un autre challenge, un challenge plus compliqué contre une équipe qui va jouer à la vie à la mort parce qu'ils n'ont pas de victoire, commente l'entraîneur Pascal Donnadieu. Il faut qu'on arrive à basculer et ''switcher'' au niveau de l'état d'esprit pour être capable de reproduire ce qu'on a produit ce (mercredi) soir."

Et Alpha Kaba en tête. "Maintenant, il doit être régulier. Ses statistiques en EuroCup sont vraiment impressionnantes, mais malheureusement en Jeep ELITE je crois qu'il est à 5 ou 6 d'évaluation (moyenne). Il faut qu'il s'adapte à tous les contextes de match. C'est un jeune joueur."