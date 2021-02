Alpha Kaba MVP de la 4e journée du Top 16 de l'EuroCup

Auteur de 21 points à 6/9 aux tirs et 9/12 aux lancers francs, 15 rebonds et 8 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 35 minutes dans la victoire de Nanterre 92 contre Malaga mercredi soir (80-74), Alpha Kaba (2,08 m, 25 ans) a été élu MVP de la 4e journée du Top 16 de l'EuroCup.

This week's MVP couldn't be any other than Alpha Kaba!@Nanterre92's big man noted 21 PTS I 15 TRBS I 33 PIR on Wednesday night#RoadToGreatness pic.twitter.com/aI37gkuTT2