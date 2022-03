Andrew Albicy devient le deuxième meilleur passeur de l'histoire de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Aussi complet (9 points, 10 passes décisives et 3 interceptions) que décisif (un ballon volé dans les 30 dernières secondes à -1) à Ulm ce mardi (94-93), Andrew Albicy a surtout un peu plus renforcé son statut en EuroCup. Ses 10 offrandes lui ont permis de dépasser la barre des 400 passes décisives en carrière et de monter sur le podium des meilleurs passeurs de l'histoire, dépassant dans la même soirée Marko Marinovic et Dmitry Khvostov.

3e meilleure moyenne de l'histoire

Dans sa sixième campagne d'EuroCup (une avec Gravelines-Dunkerque, une avec le Paris-Levallois, deux avec Andorre et deux avec Gran Canaria), une compétition dont il a été élu meilleur meneur en 2019, le vice-champion olympique est désormais lancé à la poursuite de Stefan Markovic, pourtant presque intouchable, très loin devant le reste de la meute avec 698 passes décisives. Mais la moyenne du Francilien est meilleure (5,3, contre 4,9). À ce petit-jeu là, il se classe aussi sur le podium, simplement devancé par un autre ex-parisien, Mike Green (6,2), et le légendaire Milos Teodosic (5,8).

À LIRE AUSSI :

ANDREW ALBICY RACONTE SA CARRIÈRE

Le Top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de l'EuroCup :

Stefan Markovic : 698 passes décisives (en 142 matchs) Andrew Albicy : 406 passes décisives (en 77 matchs) Dmitry Khvostov : 404 passes décisives (en 133 matchs) Marko Marinovic : 400 passes décisives (en 88 matchs) Albert Oliver : 393 passes décisives (en 117 matchs) Sam Van Rossom : 370 passes décisives (en 110 matchs) Earl Rowland : 351 passes décisives (en 91 matchs) Mike Green : 350 passes décisives (en 56 matchs) Mantas Kalnietis : 346 passes décisives (en 69 matchs) Milos Teodosic : 345 passes décisives (en 60 matchs)



Ici contre Monaco la saison dernière, Albicy est aussi double demi-finaliste de l'EuroCup

(photo : Sébastien Grasset)