Anthony Brown (Metropolitans 92) dans le deuxième cinq idéal de la saison d'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Lilian Bordron

Après Mathias Lessort et Isaïa Cordinier dans le premier cinq, c'est un autre joueur évoluant dans un club français, Anthony Brown (2,01 m, 28 ans), qui a été élu parmi les meilleurs joueurs de la saison 2020-2021 de l'EuroCup, cette fois dans le deuxième cinq idéal.

L'ancien joueur de Standford (NCAA) et des Los Angeles Lakers a réalisé une saison d'EuroCup des plus consistante. Il a ainsi cumulé 14,6 points à 48,4% de réussite aux tirs (dont 49,3% à 3-points), 4,7 rebonds et de 2,4 passes décisives en 30 minutespar match en EuroCup. Son équipe des Metropolitans 92 a terminé première du groupe B (7 victoires, 3 défaites) au premier tour avant d'être de nouveau première de son groupe, le F, au Top 16 avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites.

Kalnietis encore honoré

Anthony Brown partage ce deuxième cinq avec l'ancien joueur de l'ASVEL, le Lituanien Mantas Kalnietis qui évolue désormais pour le Lokomotiv Kouban-Krasnodar. Le champion de France 2019 a tourné à 8,7 points à 48,3% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 7,1 passes décisives de moyenne en EuroCup cette saison. autrement, Jaka Blazic (Olimpija Cedevita), John Brown (UNICS Kazan) et Vince Hunter (Virtus Bologne) complètent ce cinq.