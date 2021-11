Anthony Clemmons quitte Sassari pour le TT Ankara

EUROCUP

Crédit photo : FIBA

Meneur de l'AS Monaco en 2019-2020, Anthony Clemmons (1,88 m, 27 ans) change déjà de club en ce début de saison 2021-2022. Après 9 matches de championnat italien et Ligue des Champions (BCL) avec Sassari (pour 10,9 points à 39,1% de réussite aux tirs, 3 passes décisives et 2,4 rebonds en 27 minutes), l'Américano-Kazakhstanais rejoint la formation turque de Turk Telekom Ankara. Là-bas, le natif de Lansing (Michigan) jouera l'EuroCup et défiera dans cette compétition les Metropolitans 92.

Après sa bonne saison à Monaco, Anthony Clemmons a joué pour le BC Igokea en 2020-2021, avec de bonnes statistiques en BCL notamment (13,2 points à 50,5%, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives en 28 minutes).