Appliqués, les Metropolitans 92 s'imposent en Pologne contre le Slask Wroclaw

EUROCUP

Crédit photo : Wojciech Sebula Slask

Face à l'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat de Pologne, le Slask Wroclaw, les débuts sont timorés pour les Metropolitans 92. Alors que les hommes de Vincent Collet se sont relancés le week-end dernier en Betclic ELITE face à Strasbourg, il faut attendre quelques minutes et un gros contre de Vince Hunter pour voir le réveil de Boulogne-Levallois. Après cette action, les Mets signent un 6-0 pour enfin rentrer dans la rencontre (13-11, 5').

Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais les visiteurs peuvent compter sur leur axe meneur-pivot, avec d'un côté la doublette Cummings - Michineau, et de l'autre la paire Ginat - Hunter. Les Mets concluent d'ailleurs la première période d'un somptueux alley-oop en contre-attaque avec David Michineau qui donne une offrande à Vince Hunter pour mener d'une courte tête (35-36, 20').

Comme souvent cette saison, c'est dans le troisième quart-temps que Boulogne-Levallois fait la différence. « Nous avons augmenté notre énergie défensive avec beaucoup de stops et nous nous sommes mis à jouer un peu mieux en attaque », se réjouissait Vincent Collet. Malgré une réussite globable clairsemée à 3-points (6/21), Hornsby (meilleur marqueur avec 15 points) et Crocker (2/5 à 3-points) envoient plusieurs bombes pour créer le premier écart significatif du match (41-53, 28'). Dans la dernière période, les Mets vont tranquillement gérer leur avance et s'imposent de 15 points en terre polonaise.

Avec cette victoire, Boulogne-Levallois se positionne provisoirement à la 4e place du groupe A d'Eurocup avec 6 victoires et 5 défaites.

