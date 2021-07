Après C.J. Harris, la JL Bourg désormais sur le dossier JaCorey Williams ?

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Aquila Trento

Alors que C.J. Harris a donné son accord pour signer un contrat d'un an en faveur de la JL Bourg, le club bressan continue de construire son effectif en vue de la saison prochaine. Selon les informations de Superbasket, la Jeu est toute proche de signer JaCorey Williams (2,03 m, 27 ans). Sans spéculer de l'état des discussions, nous sommes en mesure de confirmer que les dirigeants burgiens apprécient tout particulièrement le profil du natif de l'Alabama pour succéder à l'icône Zachery Peacock au poste 4.

Sorti de l'université de Middle Tennesee, élu meilleur joueur de sa conférence en 2017il a beaucoup voyagé, jouant en G-League, en Israël, en Corée du Sud, en Grèce et plus récemment en Italie. Il sort d'une énorme saison avec Trento, qui l'a placé sur tous les radars du basket européen. Néophyte en EuroCup, cet intérieur gaucher aux qualités athlétiques extrêmement prononcées y a brillé (15 points à 59%, 7,4 rebonds et 1,1 passe décisive pour 17,1 d'évaluation), mais pas autant qu'en Lega (17,8 points à 58%, 7,8 rebonds et 1,8 passe décisive). Prometteur en cas de Betclic ÉLITE, à l'image des 21 points et 8 rebonds infligés aux Metropolitans fin janvier à Marcel Cerdan lors du Top 16 de l'EuroCup.

Actuellement, JaCorey Williams participe à The Basketball Tournament, un tournoi estival regroupant 64 équipes, dont le vainqueur final empoche la modique somme de 1 million de dollars. Plus tôt dans la journée, il a été le détonateur de la victoire de Herd That contre DRC au premier tour (85-76), en compilant 23 points à 10/17 et 8 rebonds en 24 minutes. L'occasion de voir ses tous derniers highlights.

L'effectif de la JL Bourg version 2021/22 :