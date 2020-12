Assem Marei MVP de la 10e journée de l'EuroCup

Intenable lors de la victoire des Metropolitans 92 contre Brescia (86-81) mardi (24 points à 7/15 aux tirs et 10/13 aux lancers francs, 15 rebonds dont 10 offensifs, 3 passes décisives et 11 fautes provoquées pour 37 d'évaluation en moins de 24 minutes), le pivot égyption des Metropolitans 92 Assem Marei a été élu MVP de la 10e journée de la phase de poule de l'EuroCup.

Assem Marei has been the in Round 10!



The big man posted 24 PTS & 15 TRB in under 24 minutes @Metropolitans92 #RoadToGreatness pic.twitter.com/1ukbARU74H