Assémian Moularé a inscrit ses premiers points en EuroCup

Crédit photo : EuroCup

En l'absence de David Michineau et Keith Hornsby sur la ligne arrière, l'entraîneur Vincent Collet s'est tourné vers un membre du centre de formation. C'est ainsi qu'Assémiam Moularé (1,84m, 19 ans) a inscrit 8 points à 3/5 de réussite aux tirs dans le succès des Metropolitans 92 contre Hambourg mercredi soir. En plus de ses premiers points dans la compétition, l'arrière a délivré une passe décisive, a réalisé une interception et a contré à deux reprises en 17 minutes de jeu.

Assemian Moularé a inscrit hier soir les premiers points de sa carrière en @EuroCup

8 points (3/5 aux tirs) - 1 interc. - 2 p.déc. - 2 contres pour @AssemianMoulare face à @hamburgtowers !

Retrouvez ses #highlights#GoMets92 #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/kcW8Wnd1Fb — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) March 10, 2022

Les Mets 92 restent troisième du groupe A d'EuroCup avec un bilan de 9 victoires et 5 défaites, Boulogne-Billancourt est sur une série de 5 victoire d'affilée dans cette compétition.