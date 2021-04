Au bout du suspense, Monaco l'emporte contre Gran Canaria en demie finale aller

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Que l'on possède 20 points d'avance ou 10, à ce stade de la compétition, cela ne veut rien dire. » Zvezdan Mitrovic ne croyait pas si bien dire à la pause. Après une première mi-temps à sens unique et surtout un 2e quart-temps d'une intensité défensive folle déployée par les monégasques (24 à 5 au score et 39 à -7 à l'évaluation collective !), tout les voyants étaient au vert. Et quand on voit Wilfried Yeguete planter un shoot à 5 mètres en tête de raquette, J.J. O'Brien enfiler deux paniers à 3 points lui qui n'est pas un pistolero même si son adresse extérieure est en progrès cette saison par rapport à l'année dernière, il y a des signes qui ne trompent pas. Du côté de Gran Canaria, les statistiques collectives piquaient les yeux : 1/10 à 3 points, 28% aux tirs contre 58% pour Monaco 3 petites passes décisives (alors que l'équipe tourne en moyenne à 19 passes décisives). Bref, il n'y avait qu'une seule équipe sur le parquet et Monaco menait 44 à 26 à la mi-temps.

7 minutes de panne sèche pour Monaco

Gérer une avance aussi importante à la pause n'est jamais évident. D'autant plus en cette saison si particulière où le public est absent des tribunes. Cette saison, et quelque soit le niveau de compétition, les retournements de situation sont de plus en plus fréquents. Et les joueurs de la Principauté en ont ainsi fait les frais. De la 20e à la 27e minute, Monaco n'a pas inscrit le moindre panier, une éternité ! Tout juste 1 petit point inscrit à la 25e minute sur un lancer franc de Marcos Knight suite à une faute technique sifflée à l'encontre du technicien espagnol. Gran Canaria était revenue avec une mentalité totalement différente au retour des vestiaires, Monaco baffouait son basket, entre des pertes de balles et un manque criant de fluidité. Les joueurs de Las Palmas signaient un 15-1 (45-41, 27e), portés par un Tomas Dimsa en confiance auteur de 8 points durant cette série. Passé l'orage, l'ASM repartait de l'avant à l'image de l'énergique Marcos Knight (8 points, 7 rebonds mais 5 fautes en 20 minutes) et terminait mieux le quart-temps avec un écart un peu plus conforme (54-46, 30e).

Rob Gray tout feu tout flamme

Alors que la maison monégasque commençait à brûler, l'écart a longtemps oscillé entre 8 et 12 points en faveur des joueurs de Mitrovic. Vraisemblablement fatigués de ses intenses efforts pour recoller au score, les joueurs des Canaries ne parvenaient pas à renverser le match. Pire, Rob Gray, le fantasque meneur/arrière de l'ASM, repoussait les Espagnols à coup de 3 points (5/6 au total) et donnait 10 points d'avance à 3 minutes de la fin (71-61, 37e) tout en battant au passage son record de points en EuroCup avec 25 unités. Quelques secondes plus tard, il se sacrifiera en commettant sa 5e faute personnelle du match. Mais il était écrit que la partie serait difficile pour Monaco jusqu'au buzzer final. Revenu à 3 points à 12 secondes de la fin sur un triple de Matthew Castello auteur de 22 points, 7 rebonds et 4 contres en 23 minutes (77-74), Dee Bost et Damien Inglis ne tremblaient pas sur la ligne des lancers francs et Monaco l'emporte finalement 82-77.

La Roca Team prend une option dans cette demie finale de l'EuroCup mais devra se montrer plus régulière sur 40 minutes si elle souhaite rafler la mise dès le match retour (vendredi à 20h à Las Palmas) et ainsi s'éviter une belle le couteau entre les dents...